Лінкявічюс: агресія Білорусі проти Литви була б безумством, але така ймовірність існує

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сказав, що військові дії режиму Александра Лукашенка проти Литви були б божевіллям, але підкреслив, що така ймовірність існує.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Реальних природних причин немає – їх можна тільки вигадати, сконструювати і спроєктувати. Це справа творчості. Ми знаємо, що вони на це майстри", – сказав Лінкявічюс.

Він акцентував, що Лукашенко вже звертався за допомогою до Росії у зв'язку з нібито погрозами ззовні.

"Глава Білорусі не раз відкрито закликав Росію на допомогу. І говорив, що ось загроза ззовні, потрібна допомога. Якщо про це говорять вголос, то чому можна говорити, що такої можливості немає? Це було б справжнє безумство. Я вже не кажу про правові, політичні та моральні, практичні передумови. Але на жаль так є", - додав Лінкявічюс.

"Тому треба ясно і відповідально сказати, що це неприйнятно. Ми всі разом: і ЄС і, наскільки я знаю, США, сказали, що це неприйнятно, що будуть наслідки, якщо це трапиться. Тому, я думаю, це прораховують, про це думають. Дуже сподіваюся, що це не відбудеться", – підсумував міністр.

Раніше лідер російської ЛДПР Владімір Жириновський закликав Литву віддати Білорусі два міста – Вільнюс і Клайпеду.

Нагадаємо, що після президентських виборів 9 серпня в Білорусі почалися протести, коли офіційно оголосили, що Лукашенко набрав 80,1% голосів, а Світлана Тихановська - 10,12%. Тихановська ці результати не визнала. У ніч на 11 серпня вона поїхала до Литви.