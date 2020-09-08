Рада Європи: Білорусь прямує до "беззаконня та політичних репресій"

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила про серйозну стурбованість останніми подіями в Білорусі, заявивши, що "існує небезпека скочування країни до стану беззаконня і політичних репресій".

Текст заяви є у розпорядженні "Європейської правди".

"Повідомлення про утиски і переслідування членів Координаційної ради викликають крайню тривогу, так само як і нові арешти представників громадянського суспільства і простих учасників маніфестацій" - йдеться у заяві.

Генсек зазначила, що продовження такої практики створює ризик загострення і без того складної ситуації з непередбачуваними наслідками.

"Є небезпека, що Білорусь скотиться до стану беззаконня і політичних переслідувань" – заявила Пейчинович-Бурич.

"Від імені Ради Європи я закликаю керівництво Білорусі покласти край цим репресивним подіям. Немає іншого шляху, окрім як вступити в чесний і відкритий діалог з громадянським суспільством з метою невідкладної підготовки та проведення необхідних реформ. Рада Європи як і раніше готова запропонувати свою допомогу в цьому відношенні" – наголосила вона.

Як повідомлялося, Європейський Союз засудив політичні арешти у Білорусі і вимагає від влади у Мінську негайно звільнити всіх, хто був затриманий за політичними міркуваннями.