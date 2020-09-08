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Совет Европы: Беларусь движется к "беззаконию и политическим репрессиям"

Вторник, 8 сентября 2020, 12:38

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила о серьезной обеспокоенности последними событиями в Беларуси, заявив, что "существует опасность скатывания страны к состоянию беззакония и политических репрессий".

Текст заявления есть в распоряжении "Европейской правды".

"Сообщение о притеснениях и преследованиях членов Координационного совета вызывают крайнюю тревогу, так же, как и новые аресты представителей гражданского общества и простых участников манифестаций", - говорится в заявлении.

Генсек отметила, что продолжение такой практики создает риск обострения и без того сложной ситуации с непредсказуемыми последствиями.

"Есть опасность, что Беларусь скатится к состоянию беззакония и политических преследований", - заявила Пейчинович-Бурич.

"От имени Совета Европы я призываю руководство Беларуси положить конец этим репрессивным событиям. Нет другого пути, кроме как вступить в честный и открытый диалог с гражданским обществом в целях неотложной подготовки и проведения необходимых реформ. Совет Европы по-прежнему готов предложить свою помощь в этом отношении", - отметила она.

Как сообщалось, Европейский Союз осудил политические аресты в Беларуси и требует от власти в Минске немедленно освободить всех задержанных по политическим соображениям.

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