У Британії помилково сплатили до 3,5 млрд фунтів "карантинної" компенсації зарплат 

У Британії з’ясували, що близько 3,5 млрд фунтів стерлінгів, виплачені бізнесу для підтримки зайнятості, могли бути сплачені помилково або за шахрайськими запитами.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це заявили представники Управління з податкових і митних зборів Британії, звітуючи перед депутатами у парламенті.

За оцінками профільного відомства, сума коштів, сплачених через помилку або шахрайство, може складати 5-10% від загальної вартості програми - 35,4 млрд фунтів.

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Урядова програма допомоги передбачала компенсацію 80% заробітної плати працівників, яких вимушено відправили у відпустку під час жорсткого карантину - до 2 500 фунтів на місяць.

Загальна кількість підозрілих заявок від роботодавців, де ймовірно були допущені серйозні помилки чи шахрайство, складає 27 тисяч.

Як зазначив секретар відомства Джим Харра, вони сподіваються, що бізнес перевірить свої заявки та поверне надмірні виплати, але цілеспрямовано виявляють планують перш за все тих, хто вдався до прямих зловживань і фальсифікації даних.

Також в Управлінні закликають працівників, які підозрюють своїх роботодавців у махінаціях, повідомити про це.

ВВС зазначає, що це перші публічні заяви відомства про проблеми з урядовою програмою.