В Британии ошибочно выплатили в 3,5 млрд фунтов "карантинной" компенсации зарплат

В Британии выяснили, что около 3,5 млрд фунтов стерлингов, выплаченные бизнесу для поддержки занятости, могли быть выплачены ошибочно или по мошенническим запросам.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявили представители Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, отчитываясь перед депутатами в парламенте.

По оценкам профильного ведомства, сумма средств, уплаченных за ошибки или мошенничество, может составлять 5-10% от общей стоимости программы – 35,4 млрд фунтов.

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Правительственная программа помощи предусматривала компенсацию 80% заработной платы работникам, которых вынужденно отправили в отпуск во время жесткого карантина - до 2500 фунтов в месяц.

Общее количество подозрительных заявок от работодателей, где предположительно были допущены серьезные ошибки или мошенничество, составляет 27 тысяч.

Как отметил секретарь ведомства Джим Харра, они надеются, что бизнес проверит свои заявки и вернет чрезмерные выплаты, но целенаправленно проверять планируют прежде всего тех, кто прибегнул к прямым злоупотреблениям и фальсификации данных.

Также в Управлении призывают работников, которые подозревают своих работодателей в махинациях, сообщить об этом.

ВВС отмечает, что это первые публичные заявления ведомства о проблемах с правительственной программой.