Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Brexit: Британія готується ухвалити закон, що суперечить угоді про вихід з ЄС

Прем’єр Польщі про "Північний потік-2": Німеччина отримала останній сигнал тривоги

Кулеба: Україна більше не змінюватиме закону про освіту на вимогу інших країн

Нормандська зустріч на рівні радників призначена на п'ятницю. Місце проведення змінили






Маски, обмеження для транспорту й розваг: Туреччина посилила карантин

Вівторок, 8 вересня 2020, 15:27

Туреччина анонсувала нові карантинні обмеження через зростання кількості заражень. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.

Розпорядження про посилення карантину надіслали губернаторам усіх провінцій, яких у країні 81. 

На всій території країни у громадських місцях маски будуть обов’язковими, включно з такими просторами, як парки та пляжі. 

Забороняють перевезення стоячих пасажирів у міських автобусах, зокрема мікроавтобусах, якщо при цьому неможливо забезпечити дотримання дистанції. Жорсткість цього обмеження для метро, трамваїв та більших автобусів регіони можуть визначати самостійно.

Забороняють концерти та подібні розваги у ресторанах, готелях та кафе після 24:00. 

Крім цього, місцеву владу закликають посилити перевірку дотримання карантину на ринках, пляжах у закладах та інших громадських місцях.

З перших днів вересня добовий приріст заражень у Туреччині становить близько 1,5 тисячі, а 7 вересня перевищив 1700. Всього з початку епідемії у Туреччині зареєстрували 281,5 тисяч підтверджених випадків коронавірусу та 6730 смертей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Карантин Коронавірус
powered by lun.ua