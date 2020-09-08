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Маски, ограничения для транспорта и развлечений: Турция усилила карантин

Вторник, 8 сентября 2020, 15:27

Турция анонсировала новые карантинные ограничения из-за роста количества заражений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu.

Распоряжение об усилении карантина прислали губернаторам всех провинций, которых в стране 81.

На всей территории страны в общественных местах маски будут обязательными, включая такие пространства, как парки и пляжи.

Запрещают перевозку стоячих пассажиров в городских автобусах, в частности микроавтобусах, если при этом невозможно обеспечить соблюдение дистанции. Жесткость этого ограничения для метро, ​​трамваев и больших автобусов регионы могут определять самостоятельно.

Запрещают концерты и подобные развлечения в ресторанах, гостиницах и кафе после 24:00.

Кроме этого, местные власти призывают усилить проверку соблюдения карантина на рынках, пляжах, в учреждениях и других общественных местах.

С первых дней сентября суточный прирост заражений в Турции составляет около 1,5 тысячи, а 7 сентября превысил 1700. Всего с начала эпидемии в Турции зарегистрировали 281 500 подтвержденных случаев коронавируса и 6730 смертей.

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Турция Карантин Коронавирус
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