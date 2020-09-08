У Франції планують скоротити карантин з двох тижнів до 7 днів

Французька наукова рада виступає за скорочення карантину до семи днів з нинішніх 14 днів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Консультативно-дорадчий орган уряду виступає за скорочення періоду ізоляції в певній кількості ситуацій і перехід з 14 днів до 7", - сказав Веран.

Міністр зазначив, що це рішення не пов’язане з економічними питаннями, але враховує, що "ми в основному заразні в перші п'ять днів після симптомів або позитивного тесту, а потім ризик значно зменшується".

Нагадаємо, 4 вересня у Франції протягом останньої доби виявили майже 9 тисяч випадків коронавірусу – це найбільше число заражень від початку епідемії.

Як повідомлялося, у Франції поступово зростає кількість госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19, а також рівень смертності, що пов’язана з коронавірусом.