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У Франції планують скоротити карантин з двох тижнів до 7 днів

Вівторок, 8 вересня 2020, 15:42

Французька наукова рада виступає за скорочення карантину до семи днів з нинішніх 14 днів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Консультативно-дорадчий орган уряду виступає за скорочення періоду ізоляції в певній кількості ситуацій і перехід з 14 днів до 7", - сказав Веран.

Міністр зазначив, що це рішення не пов’язане з економічними питаннями, але враховує, що "ми в основному заразні в перші п'ять днів після симптомів або позитивного тесту, а потім ризик значно зменшується".

Нагадаємо, 4 вересня у Франції протягом останньої доби виявили майже 9 тисяч випадків коронавірусу – це найбільше число заражень від початку епідемії.

Як повідомлялося, у Франції поступово зростає кількість госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19, а також рівень смертності, що пов’язана з коронавірусом. 

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Карантин Франція Коронавірус
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