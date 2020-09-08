Во Франции планируют сократить карантин с двух недель до семи дней

Французский научный совет выступает за сокращение карантина до семи дней с нынешних 14 дней.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Консультативно-совещательный орган правительства выступает за сокращение периода изоляции в определенном количестве ситуаций и переход с 14 дней до 7", - сказал Веран.

Министр отметил, что это решение не связано с экономическими вопросами, но учитывает, что "мы в основном заразны в первые пять дней после симптомов или положительного теста, а затем риск значительно уменьшается".

Напомним, 4 сентября во Франции за последние сутки выявили почти 9000 случаев коронавируса - это наибольшее число заражений от начала эпидемии.

Как сообщалось, во Франции постепенно растет количество госпитализированных в отделения интенсивной терапии пациентов с COVID-19, а также уровень смертности, связанной с коронавирусом.