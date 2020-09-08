Франція відклала переговори про безпекову співпрацю з РФ після отруєння Навального

Франція повідомила про відтермінування двосторонніх переговорів з міністрами закордонних справ і оборони Росії, які були заплановані наступного тижня.

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Франції, яку отримало агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на поточні обставини і після обміну думками з російською владою, створення франко-російської ради зі співробітництва в галузі безпеки було перенесено на більш пізній термін", - сказано у заяві французького МЗС.

Французька делегація повинна була вирушити в Росію 14 вересня.

Алексєй Навальний, відомий критик президента Владіміра Путіна, був доставлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська в Москву.

Німеччина дійшла до висновку, що він був отруєний "Новічком".

7 вересня клініка Шаріте, де перебуває Навальний, повідомила, що політика вивели зі штучної коми.