Франция отложила переговоры о сотрудничестве по безопасности с РФ после отравления Навального

Франция сообщила о перенесении двусторонних переговоров с министрами иностранных дел и обороны России, которые были запланированы на следующей неделе.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции, которое получило агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Учитывая текущие обстоятельства и после обмена мнениями с российскими властями, создание франко-российского совета по сотрудничеству в области безопасности было перенесено на более поздний срок", - говорится в заявлении французского МИД.

Французская делегация должна была отправиться в Россию 14 сентября.

Алексей Навальный, известный критик президента Владимира Путина, был доставлен в Германию в прошлом месяце после того, как потерял сознание во время полета из Томска в Москву.

Германия пришла к выводу, что он был отравлен "Новичком".

7 сентября клиника Шарите, где находится Навальный, сообщила, что политика вывели из искусственной комы.