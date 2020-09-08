Франция отложила переговоры о сотрудничестве по безопасности с РФ после отравления Навального
Франция сообщила о перенесении двусторонних переговоров с министрами иностранных дел и обороны России, которые были запланированы на следующей неделе.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции, которое получило агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".
"Учитывая текущие обстоятельства и после обмена мнениями с российскими властями, создание франко-российского совета по сотрудничеству в области безопасности было перенесено на более поздний срок", - говорится в заявлении французского МИД.
Французская делегация должна была отправиться в Россию 14 сентября.
Алексей Навальный, известный критик президента Владимира Путина, был доставлен в Германию в прошлом месяце после того, как потерял сознание во время полета из Томска в Москву.
Германия пришла к выводу, что он был отравлен "Новичком".
7 сентября клиника Шарите, где находится Навальный, сообщила, что политика вывели из искусственной комы.