США розглядають додаткові персональні санкції проти Білорусі через репресії

США разом з міжнародними партнерами розглядають можливість додаткових персональних санкцій проти тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео.

Сполучені Штати висловили стурбованість повідомленнями про викрадення, а потім насильну висилку в України члена опозиційної Координаційної ради Марії Колесникової і її соратників.

"Ми високо оцінюємо мужність Марії Колесникової і білоруського народу, які мирно відстоюють своє право вибирати своїх лідерів на вільних і справедливих виборах, перед лицем невиправданого насильства і репресій з боку білоруської влади, включаючи нахабні побиття мирних демонстрантів серед білого дня і сотні затримань 6 вересня, а також все частіші повідомлення про викрадення людей" - заявив Помпео.

"Сполучені Штати в координації з нашими партнерами і союзниками розглядають можливість введення додаткових персональних санкцій для притягнення до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі" - йдеться у заяві.

США також закликали білоруську владу припинити насильство щодо власного народу, звільнити всіх несправедливо затриманих, і вступити в конструктивний діалог зі справжніми представниками білоруського суспільства.

Як повідомлялося, віцеголова Бундестагу Клаудіа Рот готова взяти білоруську опозиціонерку Марію Колесникову під опіку в разі її тривалого ув’язнення.