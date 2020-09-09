США рассматривают дополнительные персональные санкции против Беларуси из-за репрессий

США вместе с международными партнерами рассматривают возможность дополнительных персональных санкций против тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность сообщениями о похищении, а затем насильственную высылку в Украину члена оппозиционной Координационного совета Марии Колесниковой и ее соратников.

"Мы высоко оцениваем мужество Марии Колесниковой и белорусского народа, которые мирно отстаивают свое право выбирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах, перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, включая наглые избиения мирных демонстрантов среди белого дня и сотни задержаний 6 сентября, а также все более частые сообщения о похищениях людей" - заявил Помпео.

"Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных персональных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессий в Беларуси", - говорится в заявлении.

США также призвали белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, и вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества.

Как сообщалось, заместитель председателя Бундестага Клаудиа Рот готова взять белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову под опеку в случае ее длительного заключения.