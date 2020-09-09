В Іспанії поліція затримала жінку за заняття серфінгом з позитивним тестом на коронавірус

У Країні Басків поліція просто на пляжі затримала молоду жінку, яка мала позитивний тест на коронавірус і не перебувала в ізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Diario Vasco.

Інцидент стався у місті Сан-Себастьян. Поліція затримала жінку, коли вона займалася серфінгом.

Серфінгістка мала позитивний тест на коронавірус, але проігнорувала вимогу обов’язкового карантину. Поліція дізналася про це від приватної особи і прибула на пляж Ла-Конча в захисних костюмах.

У соціальних мережах кілька людей поділилися знімками дивного арешту.

Після арешту жінку помістили під варту за "серйозну непокору", вона буде ізольована через стан здоров'я.

За даними місцевих ЗМІ, затримана є рятувальницею на пляжі і перебувала у відпустці на момент інциденту.

В Іспанії ситуація з коронавірусом особливо критична. Це одна з європейських країн, найбільш постраждалих від пандемії. Іспанія стала першою країною Європи, де число підтверджених випадків захворювання перевищило 500 тисяч.