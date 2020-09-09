В Испании полиция задержала женщину за занятие серфингом с положительным тестом на коронавирус

В Стране Басков полиция прямо на пляже задержала молодую женщину, которая имела положительный тест на коронавирус и не находилась в изоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Diario Vasco.

Инцидент произошел в городе Сан-Себастьян. Полиция задержала женщину, когда она занималась серфингом.

Серфингистка имела положительный тест на коронавирус, но проигнорировала требование обязательного карантина. Полиция узнала об этом от частного лица и прибыла на пляж Ла-Конча в защитных костюмах.

В социальных сетях несколько человек поделились снимками ареста.

После ареста женщину поместили под стражу за "серьезное неповиновение", она будет изолирована по состоянию здоровья.

По данным местных СМИ, задержанная работает спасательницей на пляже и на момент инцидента была в отпуске.

В Испании ситуация с коронавирусом особенно критична. Это одна из европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии. Испания стала первой страной Европы, где число подтвержденных случаев заболевания превысило 500 000.