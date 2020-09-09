На Лесбосе - чрезвычайное положение после пожара в крупнейшем лагере для мигрантов

Греческое правительство в среду ввело чрезвычайное положение на острове Лесбос, что позволит ему мобилизовать все силы для поддержки острова и искателей убежища после пожара в лагере Мория.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Чрезвычайное положение будет действовать в течение следующих четырех месяцев. Решение было принято после экстренной министерской встречи под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Министр внутренних дел, министр миграции и президент Национальной организации общественного здоровья отправляются на Лесбос в среду.

В ночь на 9 сентября лагерь Мория, в котором проживали около 13000 мигрантов, выгорел дотла из-за сильного пожара. Причина пожара пока неизвестна. Власти проводят расследование, не было ли поджога.

В Мории проживали почти 13 000 человек, что более чем в четыре раза превышает его официальную вместимоть. Мигрантов из лагеря эвакуировали. О пострадавших пока не сообщается.

Лагерь закрыли на карантин со 2 сентября, после того, как у одного из жителей обнаружили положительный результат на коронавирус. С тех пор было инфицировано еще 35 человек.

На остров были направлены дополнительные силы полиции, чтобы помешать мигрантам, которые убегают, добраться до города Митилена.