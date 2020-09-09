Додон балотуватиметься на другий президентський термін у Молдові

Президент Молдови Ігор Додон братиме участь в президентських виборах 1 листопада, і в середу був офіційно висунутий кандидатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Додон, а також депутати від партії соціалістів (ПСРМ) 9 вересня подали документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації ініціативної групи кандидата в президенти.

Слід зазначити що Додон не буде офіційним кандидатом від ПСРМ, незважаючи на те, що соціалісти входять в його ініціативну групу.

Раніше Додон заявляв, що, якщо буде брати участь у виборах президента 1 листопада, то партія соціалістів його підтримає.

Нагадаємо, Додон заявив про необхідність конституційної реформи та створив комісію для її підготовки. Зокрема, пропонується скоротити чисельність депутатів в парламенті, конкретизувати повноваження і статус Конституційного суду та низку інших ініціатив.