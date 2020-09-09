Додон будет баллотироваться на второй президентский срок в Молдове
Президент Молдовы Игорь Додон будет участвовать в президентских выборах 1 ноября, и в среду был официально выдвинут кандидатом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
Додон, а также депутаты от партии социалистов (ПСРМ), 9 сентября подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы кандидата в президенты.
Следует отметить, что Додон не будет официальным кандидатом от ПСРМ, несмотря на то, что социалисты входят в его инициативную группу.
Ранее Додон заявлял, что, если будет участвовать в выборах президента 1 ноября, то партия социалистов его поддержит.
Напомним, Додон заявил о необходимости конституционной реформы и создал комиссию для ее подготовки. В частности, предлагается сократить численность депутатов в парламенте, конкретизировать полномочия и статус Конституционного суда, и ряд других инициатив.