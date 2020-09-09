Справа "Наутілуса": Мадсен вперше зізнався у вбивстві журналістки на борту субмарини

Данський винахідник Петер Мадсен, який був засуджений за вбивство шведської журналістки Кім Валль на борту свого саморобного підводного човна, вперше визнав свою провину у злочині в документальному фільмі, який транслювався в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

49-річний винахідник, з яким спілкувалися телефоном для фільму Discovery Networks, відповів "так" на запитання журналіста про те, чи вбив він 30-річну жінку, яка брала у нього інтерв'ю на борту субмарини "Наутілус".

"Винний лише один, і це я", - сказав він у документальному фільмі.

Раніше Мадсен наполягав на тому, що смерть Валль була нещасним випадком, але визнав, що він розчленував її тіло і викинув у море.

Мадсен у квітні 2018 року був засуджений до довічного ув'язнення. Пізніше він оскаржив вирок, попросивши апеляційний суд призначити йому більш м'яке покарання. Апеляційний суд підтримав довічне ув'язнення.

Нагадаємо, найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня 2017 року поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль. Пізніше поліція знайшла голову вбитої жінки і решту частин тіла.

Мадсен перебуває у в'язниці на захід від Копенгагена, де також утримують злочинців, яким необхідне психіатричне спостереження та допомога.

У Данії лише одна особа, окрім Мадсена, була засуджена до довічного ув'язнення за одне вбивство.