Дело "Наутилуса": Мадсен впервые признался в убийстве журналистки на борту субмарины

Датский изобретатель Петер Мадсен, который был осужден за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту своей самодельного подводной лодки, впервые признал свою вину в преступлении в документальном фильме, который транслировался в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

49-летний изобретатель, с которым общались по телефону для фильма Discovery Networks, ответил "да" на вопрос журналиста о том, убил ли он 30-летнюю женщину, которая брала у него интервью на борту субмарины "Наутилус".

"Виновный только один, и это я", - сказал он в документальном фильме.

Ранее Мадсен настаивал на том, что смерть Валль была несчастным случаем, но признал, что он расчленил ее тело и выбросил в море.

Мадсен в апреле 2018 был приговорен к пожизненному заключению. Позже он обжаловал приговор, попросив апелляционный суд назначить ему более мягкое наказание. Апелляционный суд поддержал пожизненное заключение.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа 2017 года близ Копенгагена. Владельца Петера Мадсеан спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.

Мадсен находится в тюрьме к западу от Копенгагена, где также удерживают преступников, которым необходимо психиатрическое наблюдение и помощь.

В Дании только один человек, кроме Мадсена, был приговорен к пожизненному заключению за одно убийство.