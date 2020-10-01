Чотирьох співробітників спецслужби Німеччини підозрюють у правому екстремізмі

Чотирьох співробітників відділення відомства з охорони Конституції у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія підозрюють у правому екстремізмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

В обов'язки трьох з цих співробітників входило, серед іншого, спостереження за правими екстремістами. Подробиці про четвертого відсутні.

Крім того, невідомо, якими саме вчинками обумовлені підозри.

Подібні групи для нагляду існують в кожній галузі діяльності спецслужби, пояснили в земельному МВС. Група, про яку йде мова, розпущена, а її керівництво замінено, повідомило міністерство.

В середині вересня стало відомо, що низка поліцейських в Північному Рейні - Вестфалії поширювали правоекстремістські матеріали через чат-групи.

Поліція провела облаву на правих екстремістів у власних лавах. Обшуки пройшли в 34 поліцейських дільницях і приватних квартирах. Близько 30 правоохоронців тимчасово відсторонені від несення служби.