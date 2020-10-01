Четырех сотрудников спецслужбы Германии подозревают в правом экстремизме
Четырех сотрудников отделения ведомства по охране Конституции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия подозревают в правом экстремизме.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
В обязанности трех из этих сотрудников входило, среди прочего, наблюдение за правыми экстремистами. Подробности о четвертом отсутствуют.
Кроме того, неизвестно, какими именно поступками обусловлены подозрения.
Подобные группы для надзора существуют в каждой области деятельности спецслужбы, пояснили в земельном МВД. Группа, о которой идет речь, распущена, а ее руководство заменено, сообщило министерство.
В середине сентября стало известно, что ряд полицейских в Северном Рейне - Вестфалии распространяли правоэкстремистские материалы через чат-группы.
Полиция провела облаву на правых экстремистов в собственных рядах. Обыски прошли в 34 полицейских участках и частных квартирах. Около 30 правоохранителей временно отстранены от несения службы.