Четырех сотрудников спецслужбы Германии подозревают в правом экстремизме

Четырех сотрудников отделения ведомства по охране Конституции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия подозревают в правом экстремизме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В обязанности трех из этих сотрудников входило, среди прочего, наблюдение за правыми экстремистами. Подробности о четвертом отсутствуют.

Кроме того, неизвестно, какими именно поступками обусловлены подозрения.

Подобные группы для надзора существуют в каждой области деятельности спецслужбы, пояснили в земельном МВД. Группа, о которой идет речь, распущена, а ее руководство заменено, сообщило министерство.

В середине сентября стало известно, что ряд полицейских в Северном Рейне - Вестфалии распространяли правоэкстремистские материалы через чат-группы.

Полиция провела облаву на правых экстремистов в собственных рядах. Обыски прошли в 34 полицейских участках и частных квартирах. Около 30 правоохранителей временно отстранены от несения службы.