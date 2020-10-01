Литва полегшила в’їзд кваліфікованим спеціалістам, викладачам і дослідникам

Уряд Литви вирішив змінити чинну постанову про надзвичайний стан і полегшив порядок в'їзду в країну для висококваліфікованих фахівців, викладачів, дослідників

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У проєкті постанови сказано, що мета зміни умов - "створення передумов для в'їзду висококваліфікованих фахівців, викладачів, дослідників".

"Їх заявки на отримання тимчасової посвідки на проживання приймають дистанційно, після прийняття позитивного рішення треба представити оригінали документів і біометричні дані", – сказано в документі.

Також уряд Литви вирішив відмовитися від вимоги пред'являти негативний аналіз тесту на коронавірус, зданого не пізніше ніж за 72 години до в'їзду - цей порядок поширювався на іноземців, що в'їжджають до Литви.

"Така пропозиція зроблена тому, що на практиці існує проблема надійності/фальсифікації цих тестів, тому виникає питання ефективності цього заходу. Ця зміна актуальна і в контексті допомоги Білорусі-тест треба здавати і приїжджим з Білорусі, а там зараз його здати нелегко (черга на кілька тижнів вперед), тому така вимога створює перешкоду на шляху у білорусів, які хотіли б скористатися полегшеним режимом в'їзду", - сказано в документі.

Міністр внутрішніх справ Рита Тамашунене запевнила, що приїжджих до Литви по гуманітарному коридору інформують про необхідність здавати тест на коронавірус.

"Прикордонна служба піклується про тестування тих, хто просить про надання політичного притулку", – сказала міністр.