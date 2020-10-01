Литва облегчила въезд квалифицированным специалистам, преподавателям и исследователям

Правительство Литвы решило изменить действующее постановление о чрезвычайном положении и облегчило порядок въезда в страну для высококвалифицированных специалистов, преподавателей, исследователей

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В проекте постановления сказано, что цель изменения условий - "создание предпосылок для въезда высококвалифицированных специалистов, преподавателей, исследователей".

"Их заявки на получение временного вида на жительство принимают дистанционно, после принятия положительного решения надо предоставить оригиналы документов и биометрические данные", – сказано в документе.

Также правительство Литвы решило отказаться от требования предъявлять отрицательный анализ теста на коронавирус, сданного не позднее чем за 72 часа до въезда - этот порядок распространялся на иностранцев, въезжающих в Литву.

"Такое предложение сделано потому, что на практике существует проблема надежности/фальсификации этих тестов, поэтому возникает вопрос эффективности этой меры. Эта смена актуальна и в контексте помощи Беларуси-тест надо сдавать и приезжим из Беларуси, а там сейчас его сдать нелегко (очередь на несколько недель вперед), поэтому такое требование создает препятствие на пути у белорусов, которые хотели бы воспользоваться облегченным режимом въезда", - сказано в документе.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене заверила, что приезжих в Литву по гуманитарному коридору информируют о необходимости сдавать тест на коронавирус.

"Пограничная служба заботится о тестировании тех, кто просит о предоставлении политического убежища", - сказала министр.