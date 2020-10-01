Сенат Італії призупинив роботу через двох хворих на COVID-19 сенаторів

Двоє італійських сенаторів з "Руху 5 зірок" заразилися коронавірусом, через це Сенат призупинив роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Перший з сенаторів повідомив, що брав участь, з маскою і дотримуючись дистанції, в спільному засіданні парламентарів "Руху 5 зірок" минулого четверга. Другий не був на зустрічі, тому що у нього була лихоманка і він знаходиться в ізоляції на Сицилії.

Згідно з протоколом, всі члени групи "Руху 5 зірок" зробили тести на коронавірус.

У зв’язку з цим всі заходи Сенату тимчасово призупинені. Цього тижня засідань Сенату не планувалося, вся робота мала проходити в комісіях.

"Позитивний тест на коронавірус удвох колег у Сенаті, яким я бажаю якнайшвидшого одужання, робить питання про дистанційне голосування більш актуальним, ніж будь-коли. У такий важливий для країни момент, ніхто з нас не може, звичайно, думати про блокування роботи верхньої палати парламенту. Існує ризик того, що парламентська система сповільниться або, що ще гірше, буде паралізована. У зв'язку з цим я подав пропозицію про зміну правил проведення онлайн-голосування" – заявила сенаторка Єлена Ботто.

Як повідомлялося, італійський уряд розглядає можливість продовжити дію надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з пандемією, до 31 січня наступного року.