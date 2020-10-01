Сенат Италии приостановил работу из-за двух больных COVID-19 сенаторов

Двое итальянских сенаторов из "Движения 5 звезд" заразились коронавирусом, из-за этого Сенат приостановил работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Первый из сенаторов сообщил, что участвовал, с маской и соблюдая дистанцию, в совместном заседании парламентариев "Движения 5 звезд" в минувший четверг. Второй не был на встрече, потому что у него была лихорадка и он находится в изоляции на Сицилии.

Согласно протоколу, все члены группы "Движения 5 звезд" сделали тесты на коронавирус.

В связи с этим все меры Сената временно приостановлены. На этой неделе заседаний Сената не планировалось, вся работа должна была проходить в комиссиях.

"Положительный тест на коронавирус вдвоем коллег в Сенате, которым я желаю скорейшего выздоровления, делает вопрос о дистанционном голосовании более актуальным, чем когда-либо. В такой важный для страны момент, никто из нас не может, конечно, думать о блокировании работы верхней палаты парламента. Существует риск того, что парламентская система замедлится или, что еще хуже, будет парализована. В связи с этим я подал предложение об изменении правил проведения онлайн-голосования", – заявила сенатор Елена Ботто.

Как сообщалось, итальянское правительство рассматривает возможность продлить действие чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией, до 31 января следующего года.