Німеччина зняла загальне попередження про поїздки за кордон, запровадивши "точкове"

Німеччина скасувала загальне попередження про поїздки за кордон, звузивши його до окремих зон з особливо високим приростом заражень.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на dpa, таке рішення прийняв 30 вересня.

До німецької "червоної зони", на яку поширюється попередження про поїздки, потрапили частково або повністю 17 країн Європи.

Серед них - уся Бельгія та Іспанія, Чехія й Люксембург, Ісландія, британські Уельс та Північна Ірландія, французькі Пеї де ла Луар та Бургундія, окремі райони Литви та Естонії, Хорватії, Словенії, Угорщини та Румунії.

Водночас загальне попередження про поїздки за межі ЄС скасували.

Інститут Роберта Коха, який займається моніторингом розвитку епідемії в Німеччині, поміщає до "червоної зони" країни й території, де приріст нових заражень протягом останніх 7 днів перевищив 50 випадків на 100 тисяч населення.

"Попередження про поїздки" не означає заборони, але визначає необхідність самоізоляції після повернення. Окрім того, туристам це дає можливість скасувати заплановані подорожі, не втрачаючи гроші.

Із найближчих сусідів Німеччини, поза "червоним" списком поки залишається лише Польща, та загалом 9 країн ЄС, серед них - популярні туристичні напрямки як Італія, Греція, Кіпр та Мальта.

Серед 130 країн з-поза меж ЄС, на які тепер поширюється попередження про поїздки, є і Україна.

Нагадаємо, Україна днями скасувала загальну заборону на в'їзд іноземців, замінивши її новими правилами в'їзду.