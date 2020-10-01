Германия сняла общее предупреждение о поездках за границу, введя "точечное"

Германия отменила общее предупреждение о поездках за границу, сузив его до отдельных зон с особо высоким приростом заражений.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на dpa, такое решение принял 30 сентября.

К немецкой "красной зоны", на которую распространяется предупреждение о поездках, попали частично или полностью 17 стран Европы.

Среди них - вся Бельгия и Испания, Чехия и Люксембург, Исландия, британские Уэльс и Северная Ирландия, французские Земли Луары и Бургундия, отдельные районы Литвы и Эстонии, Хорватии, Словении, Венгрии и Румынии.

В то же время, общее предупреждение о поездках за пределы ЕС отменили.

Институт Роберта Коха, который занимается мониторингом развития эпидемии в Германии, помещает в "красной зоне" страны и территории, где прирост новых заражений в течение последних семи дней превысил 50 случаев на 100 000 населения.

"Предупреждение о поездках" не означает запрета, но определяет необходимость самоизоляции после возвращения. Кроме того, туристам это дает возможность отменить запланированные путешествия, не теряя деньги.

Из ближайших соседей Германии за пределами "красного" списка пока остается только Польша, и всего 9 стран ЕС, среди них - популярные туристические направления как Италия, Греция, Кипр и Мальта.

Среди 130 стран, не входящих в ЕС, на которые теперь распространяется предупреждение о поездках, есть и Украины.

Напомним, Украина на днях отменила общий запрет на въезд иностранцев, заменив ее новым правилам въезда.