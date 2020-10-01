Лідери ЄС на саміті обговорять ситуацію в Білорусі, Нагірному Карабаху і отруєння Навального

Лідери ЄС 1 і 2 жовтня зберуться у Брюсселі на саміт для обговорення низки питань, в тому числі ситуації в Білорусі і Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Саміт розпочинається о 15.00 за місцевим часом.

Як йдеться у листі-запрошенні голови Європейської Ради Шарля Мішеля, під час першої сесії лідери обговорять відносини з Китаєм, ситуацію в Білорусі, отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального і ескалацію у Нагірному Карабаху.

Також лідери ЄС планують обговорити ситуацію в Східному Середземномор’ї і відносини з Туреччиною.

"Наша мета - створити простір для конструктивного діалогу з Туреччиною для досягнення стабільності і безпеки в усьому регіоні, а також забезпечити повну повагу суверенітету і суверенних прав всіх держав-членів ЄС. Це буде можливо тільки за конструктивної участі Туреччини. Всі варіанти залишаються на столі переговорів для захисту законних інтересів ЄС і його держав-членів", - зазначив Мішель.

Також на саміті обговорюватимуться питання стійкості ЄС в умовах пандемії, зеленого і цифрового переходу.

Під кінець саміту заплановане коротке обговорення відносин з Британією.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловлював сподівання, що на саміті лідери ЄС дадуть зелене світло санкціям щодо чиновників режиму Александра Лукашенка.