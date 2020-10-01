Лидеры ЕС на саммите обсудят ситуацию в Беларуси, Нагорном Карабахе и отравление Навального

Лидеры ЕС 1 и 2 октября соберутся в Брюсселе на саммит для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Саммит начинается в 15:00 по местному времени.

Как говорится в письме-приглашении председателя Европейского совета Шарля Мишеля, во время первой сессии лидеры обсудят отношения с Китаем, ситуацию в Беларуси, отравление российского оппозиционера Алексея Навального и эскалацию в Нагорном Карабахе.

Также лидеры ЕС планируют обсудить ситуацию в Восточном Средиземноморье и отношения с Турцией.

"Наша цель - создать пространство для конструктивного диалога с Турцией для достижения стабильности и безопасности во всем регионе, а также обеспечить полное уважение суверенитета и суверенных прав всех государств-членов ЕС. Это будет возможно только при конструктивном участии Турции. Все варианты остаются на столе переговоров для защиты законных интересов ЕС и его государств-членов ", - отметил Мишель.

Также на саммите будут обсуждаться вопросы устойчивости ЕС в условиях пандемии, зеленого и цифрового перехода.

Под конец саммита запланировано краткое обсуждение отношений с Британией.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что на саммите лидеры ЕС дадут зеленый свет санкциям в отношении чиновников режима Александра Лукашенко.