Єврокомісія готується до позову проти Британії через порушення угоди про Brexit - ЗМІ
Четвер, 1 жовтня 2020, 11:55
Єврокомісія готується надіслати Британії офіційне повідомлення (letter of formal notice) у зв’язку з порушенням останньою угоди про вихід з ЄС.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда"
Таке повідомлення від ЄК є першим кроком до ймовірного позову проти Британії у Суді ЄС.
За словами джерела, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має офіційно повідомити про це сьогодні у найближчі години.
Нагадаємо, 30 вересня члени Палати громад парламенту Британії остаточно підтримали спірний законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit, укладеної між Брюсселем і Лондоном.
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