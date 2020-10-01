Сейм Литви заборонив куріння на балконах багатоквартирних будинків

З 2021 року мешканці Литви вже не зможуть курити на балконах багатоквартирних будинків, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У четвер Сейм ухвалив поправки до Закону про контроль над тютюном, тютюновими виробами, які передбачають заборону на куріння на балконах багатоквартирних будинків.

"За" проголосували 69 членів Сейму, "проти" – 4, а утрималися 7.

Поправки запропонував міністр охорони здоров'я Ауреліюс Веріга і ще 13 членів Сейму.

З 2014 року Сейм кілька разів відхиляв пропозицію заборони куріння на балконах.

Противники поправок заявляли, що цю заборону буде неможливо реалізувати.