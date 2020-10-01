Сейм Литвы запретил курение на балконах многоквартирных домов

С 2021 года жители Литвы уже не смогут курить на балконах многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В четверг Сейм принял поправки к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями, которые предусматривают запрет на курение на балконах многоквартирных домов.

"За" проголосовали 69 членов Сейма, "против" - 4, а воздержались 7.

Поправки предложил министр здравоохранения Аурелиюс Вериго и еще 13 членов Сейма.

С 2014 года Сейм несколько раз отклонял предложение запрета курения на балконах.

Противники поправок заявляли, что этот запрет будет невозможно реализовать.