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Сейм Литвы запретил курение на балконах многоквартирных домов

Четверг, 1 октября 2020, 12:24

С 2021 года жители Литвы уже не смогут курить на балконах многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В четверг Сейм принял поправки к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями, которые предусматривают запрет на курение на балконах многоквартирных домов.

"За" проголосовали 69 членов Сейма, "против" - 4, а воздержались 7.

Поправки предложил министр здравоохранения Аурелиюс Вериго и еще 13 членов Сейма.

С 2014 года Сейм несколько раз отклонял предложение запрета курения на балконах.

Противники поправок заявляли, что этот запрет будет невозможно реализовать.

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