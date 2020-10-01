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Болгарія повернула вимогу тесту для мандрівників з України

Четвер, 1 жовтня 2020, 12:38

Болгарія повернула вимогу про негативний результат тесту на коронавірус для мандрівників з України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України у Болгарії.

Міністерства охорони здоров’я країни 30 вересня внесло зміни до рішення щодо тимчасових обмежень на в’їзд. 

Згідно з ним, з 1 жовтня до 30 листопада громадяни України, які їдуть до Болгарії, повинні надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше як за 72 години до перетину кордону. 

У згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи, назва й контакти лабораторії та дата тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).

В середині липня Болгарія відкрила свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19. 

Наприкінці місяця вирішили запровадити вимогу тесту для мандрівників з України, але вже два дні потому рішення скасували.

У вересні Болгарія продовжила дозвіл на в’їзд без тесту до кінця місяця.

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