Болгария вернула требование теста для путешественников из Украины

Болгария вернула требование об отрицательном результате теста на коронавирус для путешественников из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Болгарии.

Министерства здравоохранения страны 30 сентября внесло изменения в решение о временных ограничениях на въезд.

Согласно ему, с 1 октября по 30 ноября граждане Украины, которые едут в Болгарию, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица, название и контакты лаборатории и дата тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

В середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19.

В конце месяца решили ввести требование теста для путешественников из Украины, но уже два дня спустя решение отменили.

В сентябре Болгария продлила разрешение на въезд без теста до конца месяца.