Сербія проведе аудит даних про смертність від коронавірусу

Сербія перегляне дані від початку спалаху коронавірусу, щоб перевірити рівень смертності і виправити неточності після того, як провідний епідеміолог країни поставив ці цифри під сумнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми проведемо аудит у найчесніший спосіб. Я вірю в експертизу наших людей. Ми ніколи нічого не приховували, і все, що ми робили, ми робили прозоро", - заявив в четвер журналістам президент країни Александар Вучич.

У Сербії, за офіційними даними, 33 551 людина заразилася і 749 померли від COVID-19 з часу початку пандемії.

У вівторок Предраг Кон, член урядового кризового штабу боротьби з коронавірусом, заявив, що офіційне число загиблих в столиці Белграді є утричі нижчим, ніж реальна кількість померлих.

Він пояснив розбіжності у цифрах неточністю інформаційної системи.

У балканській країні перед загальними виборами в червні почало різко зростати число хворих з коронавірусом. У липні також були зняті обмеження, введені в середині березня для стримування поширення COVID-19.

Органи охорони здоров'я країни заявляють, що з серпня число хворих знизилося.