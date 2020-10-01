Сербия проведет аудит данных о смертности от коронавируса

Сербия пересмотрит данные с начала вспышки коронавируса, чтобы проверить уровень смертности и исправить неточности после того, как ведущий эпидемиолог страны поставил эти цифры под сомнение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы проведем аудит честным способом. Я верю в экспертизу наших людей. Мы никогда ничего не скрывали, и все, что мы делали, мы делали прозрачно", - заявил в четверг журналистам президент страны Александар Вучич.

В Сербии, по официальным данным, 33 551 человек заразились и 749 умерли от COVID-19 с момента начала пандемии.

Во вторник Предраг Кон, член правительственного кризисного штаба борьбы с коронавируса, заявил, что официальное число погибших в столице Белграде втрое ниже, чем реальное количество умерших.

Он объяснил различия в цифрах неточностью информационной системы.

В балканской стране перед всеобщими выборами в июне начало резко расти число больных с коронавируса. В июле также были сняты ограничения, введенные в середине марта для сдерживания распространения COVID-19.

Органы здравоохранения страны заявляют, что с августа число больных снизилось.