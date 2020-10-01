Армения заявила о ранении двух журналистов Le Monde при обстреле в Нагорном Карабахе

Правительство Армении заявило о ранении во время боевых действий в Нагорном Карабахе двух французских журналистов, корреспондентов издания Le Monde.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном Twitter правительства Армении.

#Azerbaijan/i bombardment has just injured 2 reporters (citizens of the #France) from @lemondefr in #Martuni, #Artsakh. They are being transported to city hospital. There were more journalists in the group. #ArtsakhStrong #StopAzerbaijaniAggression — Government of Armenia (@armgov) October 1, 2020

"В результате обстрела азербайджанских военных только что в Мартуни в Арцахе (самопровозглашенный Нагорный Карабах. - ЕП) получили ранения двое репортеров, граждане Франции, из издания Le Monde. Их перевозят в городской госпиталь. В группе были и другие журналисты", - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение разместил МИД Армении.

Urgent❗️: 2 reporters (citizens of #France) from @lemondefr got injured in #Martuni region of #Artsakh from #Azerbaijani bombardment. They are being transported to the hospital. — MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) October 1, 2020

На момент этой публикации Le Monde не подтвердил информацию о ранении своих коллег. МИД Франции и посольство в Армении пока не отреагировали на известие об инциденте.

Напомним, с субботы 26 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.

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