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Армения заявила о ранении двух журналистов Le Monde при обстреле в Нагорном Карабахе

Четверг, 1 октября 2020, 13:45

Правительство Армении заявило о ранении во время боевых действий в Нагорном Карабахе двух французских журналистов, корреспондентов издания Le Monde.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном Twitter правительства Армении.

"В результате обстрела азербайджанских военных только что в Мартуни в Арцахе (самопровозглашенный Нагорный Карабах. - ЕП) получили ранения двое репортеров, граждане Франции, из издания Le Monde. Их перевозят в городской госпиталь. В группе были и другие журналисты", - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение разместил МИД Армении.

На момент этой публикации Le Monde не подтвердил информацию о ранении своих коллег. МИД Франции и посольство в Армении пока не отреагировали на известие об инциденте.

Напомним, с субботы 26 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.

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