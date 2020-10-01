Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Двоє журналістів Le Monde отримали поранення внаслідок обстрілу у Нагірному Карабаху

Єврокомісія зробила перший крок до позову проти Британії за порушення угоди про Brexit

Кіпр не збирається знімати блокування санкцій проти режиму Лукашенка – ЗМІ

У Польщі - вперше майже 2000 нових хворих 






Енергетичне агентство Данії видало дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2"

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:31

Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" на данському континентальному шельфі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу агентства.

Компанія Nord Stream 2 AG звернулася за відповідним дозволом наприкінці минулого року.

"Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію ділянки газопроводу Nord Stream 2 на ряді умов, що забезпечують безпечну експлуатацію газопроводів" - пояснили в агентстві.

Зокрема, введення в експлуатацію може бути здійснене тільки тоді, коли хоча б один з трубопроводів був випробуваний, перевірений і коли були виконані відповідні умови дозволу на будівництво та дозволу на експлуатацію.

Трубопровід  на данському континентальному шельфі є частиною більшого проєкту, що складається з двох паралельних ниток загальною протяжністю 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.

Газопровід починається в Росії, проходить через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходить на берег Німеччини. Він дозволяє транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік. Влада Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії вже видала дозволи на цей проєкт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2
powered by lun.ua