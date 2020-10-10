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Власники барів насипали купи льоду під парламентом Шотландії на знак протесту

Субота, 10 жовтня 2020, 15:19

Працівники барів і ресторанів насипали купи льоду перед будівлею шотландського парламенту на знак протесту проти того, що їх змусили закритися через коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Демонстрації також пройшли у Глазго після того, як пабам в центральній частині Шотландії було наказано закритися на 16 днів.

Ці закриття є частиною нових правил шотландського уряду, спрямованих на те, щоб спробувати стримати поширення коронавірусу.

Близько 3,4 мільйона людей потрапили під найсуворіші обмеження.

 

Власники барів припускають, що ліцензовані приміщення у Великому Глазго та Клайді, Лотіані, Ланаркширі, Форт-Веллі та Айрширі та Аррані будуть закриті до 25 жовтня, хоча вони все ще можуть працювати на винос.

Власники барів, ресторанів, готелів кажуть, що обмеження ставлять у незручне становище сферу гостинності, вони не знають, чи зможуть працювати на Різдво та Новий рік. При цьому вони переконані, що постраждали ні за що, оскільки в поширенні коронавірусу більше винні незаконні домашні вечірки.

Шотландський уряд опублікував детальну інформацію про пакет підтримки в розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів для підприємств, змушених закритися через обмеження.

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