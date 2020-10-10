Владельцы баров насыпали кучи льда под парламентом Шотландии в знак протеста

Работники баров и ресторанов насыпали кучи льда перед зданием шотландского парламента в знак протеста против того, что их заставили закрыться из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Демонстрации также прошли в Глазго после того, как пабам в центральной части Шотландии было приказано закрыться на 16 дней.

Эти закрытия являются частью новых правил шотландского правительства, направленных на то, чтобы попытаться сдержать распространение коронавирус.

Около 3,4 миллиона человек попали под самые строгие ограничения.

Владельцы баров предполагают, что лицензированные помещения в большом Глазго и Клайде, Лотиане, Ланаркшире, Форт-Вэлле и Айршире и Арране будут закрыты до 25 октября, хотя они все еще могут работать на вынос.

Владельцы баров, ресторанов, гостиниц говорят, что ограничения ставят в неловкое положение сферу гостеприимства, они не знают, смогут ли работать на Рождество и Новый год. При этом они убеждены, что пострадали ни за что, поскольку в распространении коронавирус больше виноваты незаконные домашние вечеринки.

Шотландское правительство опубликовало подробную информацию о пакете поддержки в размере 40 миллионов фунтов стерлингов для предприятий, вынужденных закрыться из-за ограничений.