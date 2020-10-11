Берлін заборонив роботу барів і ресторанів вночі

Влада Берліна через погіршення епідеміологічної ситуації запровадила заборону на роботу вночі барів та ресторанів, яка почала діяти в ніч на суботу, 10 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Відтепер двері всіх барів і ресторанів німецької столиці, відомої на весь світ своїм бурхливим нічним життям, мають бути зачиненими з 23:00 до 6 ранку. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 31 жовтня.

Також запроваджується обмеження на роботу у цей час для більшості магазинів. Винятком лишаються лише аптеки і АЗС. Хоча і тут буде діяти заборона на продаж алкоголю.

"Зараз не час для вечірок", - заявив мер Берліна Міхаель Мюллер, коментуючи запроваджені обмеження.

У кількох великих містах Німеччини протягом поточного тижня кількість нових підтверджених випадків COVID-19 перевищила 50 на 100 тисяч населення протягом семи днів.

У зв'язку з цим, наприклад, у Бремені також запровадили заборону на роботу усіх закладів та продаж алкоголю у нічний час. У Кельні після 22:00 не дозволяється розпивати алкогольні напої на вулицях та заборонений його продаж на вихідних у місцях проведення вечірок.