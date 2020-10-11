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Берлин запретил работу баров и ресторанов ночью

Воскресенье, 11 октября 2020, 10:28

Власти Берлина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели запрет на работу ночью баров и ресторанов, который начал действовать в ночь на субботу, 10 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Отныне двери всех баров и ресторанов немецкой столицы, известной на весь мир своей бурной ночной жизнью, должны быть закрытыми с 23:00 до 6 утра. Эти ограничения будут действовать как минимум до 31 октября.

Также вводится ограничение на работу в это время для большинства магазинов. Исключением остаются только аптеки и АЗС. Хотя и здесь будет действовать запрет на продажу алкоголя.

"Сейчас не время для вечеринок", - заявил мэр Берлина Михаэль Мюллер, комментируя ограничения.

В нескольких крупных городах Германии в течение текущей недели количество новых подтвержденных случаев COVID-19 превысила 50 на 100 000 населения в течение семи дней.

В связи с этим, например, в Бремене также ввели запрет на работу всех учреждений и продажу алкоголя в ночное время. В Кельне после 22 вечера не разрешается распивать алкогольные напитки на улицах и запрещен его продажу на выходных в местах проведения вечеринок.

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