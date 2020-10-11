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У Франції зіткнулися два легкі літаки, загинули 5 осіб

Неділя, 11 жовтня 2020, 11:21

П'ятеро людей загинули в результаті зіткнення легкомоторного літака з надлегким літальним апаратом у центральній частині Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилань на Nouvelle Republique.

Аварія сталася в суботу приблизно о 17.00 за місцевим часом поблизу від центру комуни Лош. В одному літаку знаходилися двоє людей і троє - в другому, який, за деякими даними, використовувався для туристичних польотів.

 

Причини зіткнення поки не відомі. Пізніше стало відомо, що два літаки впали на території саду приватного будинку.

Також повідомляється, що надлегкий апарат пілотував 66-річний чоловік з Відня, з ним летів 50-річний пасажир.

За попередніми даними, він врізався в невеликий пасажирський літак (тип Robin DR 400), на борту якого було три людини: 75-річний пілот, теж з Відня, і дві молоді жінки у віці 28 і 30 років.

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