У Франції зіткнулися два легкі літаки, загинули 5 осіб

П'ятеро людей загинули в результаті зіткнення легкомоторного літака з надлегким літальним апаратом у центральній частині Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилань на Nouvelle Republique.

Аварія сталася в суботу приблизно о 17.00 за місцевим часом поблизу від центру комуни Лош. В одному літаку знаходилися двоє людей і троє - в другому, який, за деякими даними, використовувався для туристичних польотів.

Причини зіткнення поки не відомі. Пізніше стало відомо, що два літаки впали на території саду приватного будинку.

Також повідомляється, що надлегкий апарат пілотував 66-річний чоловік з Відня, з ним летів 50-річний пасажир.

За попередніми даними, він врізався в невеликий пасажирський літак (тип Robin DR 400), на борту якого було три людини: 75-річний пілот, теж з Відня, і дві молоді жінки у віці 28 і 30 років.