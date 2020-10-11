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Во Франции столкнулись два легких самолета, погибли 5 человек

Воскресенье, 11 октября 2020, 11:21

Пять человек погибли в результате столкновения легкомоторного самолета со сверхлегким летательным аппаратом на севере центральной части Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылок на Nouvelle Republique.

Авария произошла в субботу примерно в 17.00 по местному времени поблизости от центра коммуны Лош. В одном самолете находились два человека и трое – во втором, который, по некоторым данным, использовался для туристических полетов.

 

Причины столкновения пока не известны. Позже стало известно, что два самолета упали на территории сада частного дома.

Также сообщается, что сверхлегкий аппарат пилотировал 66-летний мужчина из Вены, с ним летел 50-летний пассажир.

По предварительным данным он врезался в небольшой пассажирский самолет (тип Robin DR 400 ), на борту которого было три человека: 75-летний пилот, тоже из Вены, и две молодые женщины в возрасте 28 и 30 лет.

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