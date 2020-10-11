Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Венеційська комісія" заявила Україні про необхідність очищення Вищої ради правосуддя

У Франції зіткнулися два легкі літаки, загинули 5 осіб

Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в обстрілах на другий день перемир’я

У Франції майже 27 тисяч випадків коронавірусу за добу, 54 померлих






У Франції заявили, що переговори про Brexit можуть тривати до листопада

Неділя, 11 жовтня 2020, 15:54

Переговори між Великою Британією і Євросоюзом щодо торговельної угоди після Brexit можуть тривати до листопада.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico, про це заявив молодший міністр Франції з європейських справ Клеман Бон.

"У найближчі тижні має бути досягнуто згоди. Це означає, що приблизно на початку листопада. Ми не повинні втрачати спокій в останні дні переговорів, тому що іноді саме тоді йдуть погані поступки ", - сказав Бон.

Заява Бона прозвучало після того, як прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в суботу провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Представник Даунінг-стріт сказав, що Джонсон "підкреслив" необхідність прогресу в "рибальстві і створенні рівних умов для гри" в процесі інтенсивних переговорів між головними учасниками.

Джонсон раніше встановив 15 жовтня в якості крайнього терміну для завершення переговорів про майбутні торговельні відносини між Лондоном і Брюсселем, і переговори продовжаться наступного тижня.

Лідери ЄС зустрінуться в четвер і п'ятницю в Брюсселі на саміті Європейської ради, на порядку денному якого стоїть питання про Brexit.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit
powered by lun.ua