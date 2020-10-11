Силовики водометами разогнали протест в Минске, задерживают журналистов

В центре Минска в воскресенье белорусские силовики применили светошумовые гранаты и водометы против участников акции протеста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут белорусские СМИ.

В воскресенье белорусская оппозиция объявила о проведении 64-го дня акций протеста. Впрочем, еще до начала акции площадь со стелой "Минск - город-герой", где должны собираться протестующие, окружили люди в военной форме, а в центр города начали стягивать автомобили со спецтехникой.

В минском метрополитене были закрыты по меньшей мере пять станций в центре города, сообщалось также о перебоях в работе мобильного интернета. Впоследствии у стелы "Минск - город-герой" силовики начали задерживать участников акции и журналистов.

По информации TUT.by, по всей Беларуси массово задерживают журналистов, которые вышли на улицы освещать акции протеста.

Белорусская милиция позже подтвердила применения спецсредств.

"Радио Свобода" сообщает, что правозащитникам известны имена уже более 100 задержанных лиц.

Кроме Минска акции протеста проходят также в других белорусских городах, в частности в Витебске, Гродно, Бресте, Гомеле и других городах Беларуси.

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