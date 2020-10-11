Франція не пустила до порту пором з 800 пасажирами через підозри про коронавірус

Влада французького департаменту Еро заборонили порому з Марокко причалити в порту міста Сет через наявність кількох випадків Covid-19 серед пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Пором мав пришвартуватися в порту в суботу ввечері, але замість цього йому довелося попрямувати в порт Генуї в Італії.

Згідно сайту marinetraffic.com, який дозволяє стежити за світовим морським судноплавством, паром в даний час знаходиться у відкритому морі на схід від французького узбережжя.

У той же час, пасажири перебувають в повному нерозумінні. У відео, розміщеному на YouTube, Мохамед Рахмун, генеральний директор New Century film, на борту порома пояснює, що "у всіх пасажирів негативний результат ПЛР-тесту".

"Ми краще повернемося в Надор (марокканський порт, - ред.), ніж зійдемо на берег в Італії. Більшість з пасажирів проживає у Франції", - додав він.

Нагадаємо, число нових випадків зараження коронавірусом у Франції перевищило 26 000 за один день, вперше з початку епідемії.