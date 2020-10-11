Франция не пустила в порт паром с 800 пассажирами из-за подозрений о коронавирусе

Власти французского департамента Эро запретили парому из Марокко причалить в порту города Сет из-за наличия нескольких случаев Covid-19 среди пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Паром должен был пришвартоваться в порту в субботу вечером, но вместо этого ему пришлось направиться в порт Генуи в Италии.

Согласно сайту marinetraffic.com, который позволяет следить за мировым морским судоходством в прямом эфире, паром в настоящее время находится в открытом море к востоку от французского побережья.

В то де время, пассажиры пребывают в полном непонимании. В видео, размещенном в воскресенье на YouTube, Мохамед Рахмун, генеральный директор New Century film, на борту парома объясняет, что "у всех пассажиров отрицательный результат ПЦР-теста".

"Мы лучше вернемся в Надор (марокканский порт, - ред.), чем сойдем на берег в Италии. Большинство из пассажиров проживает во Франции", - добавил он.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 26000 за один день, впервые с начала эпидемии.