У Чехії третій коронавірусний антирекорд за тиждень – понад 5 тисяч випадків за добу

Кількість підтверджених нових випадків коронавірусу у Чехії встановила третій антирекорд за тиждень – за останню добу зафіксували 5394 зараження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

З 1 березня, коли у Чехії повідомили про перший випадок зараження коронавірусом, зараження підтвердили у понад 100 тисяч осіб.

В останні дні також різко збільшилось число померлих від коронавірусної хвороби у Чехії. Так, лише цього тижня померли понад 100 пацієнтів, тоді як з початку епідемії жертвами хвороби стали 869 людей. Найбільше померлих було у середу – 42.

Загалом на даний момент у Чехії налічується близько 49 тисяч активних випадків коронавірусу. При цьому госпіталізації потребували лише 3,99% від цього числа. Втім, останніми днями число госпіталізацій зростає.

Варто зазначити, що в Чехії з 6 жовтня почав діяти надзвичайний стан, запроваджений вдруге через зростання числа нових випадків коронавірусу.

Надзвичайний стан дозволяє уряду обмежувати збори людей або, наприклад, залучати до практики медиків пенсійного віку, якщо це необхідно.

Попередній надзвичайний стан діяв у Чехії 12 березня по 17 травня.